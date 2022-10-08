New York'ta sığınmacı krizi! OHAL ilan edildi

Belediye Başkanı Adams, "Binlerce sığınmacı New York'a gelen otobüsle bindirildi ve haber verilmeden, koordinasyon sağlanmadan veya özen gösterilmeden sadece burada indiriliyorlar ve her gün daha fazlası geliyor" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE OTOBÜS GELDİ

Adams konuşmasında 'çalışmalarının devam eden bir ulusal sorunu çözmek için başkaları tarafından kötüye kullanıldığını' vurgulayarak "New York'a yüzlerce otobüs geldi. Eylül ayının başından beri günde ortalama beş ila altı otobüs gördük. Dün, en az dokuz otobüs geldi" dedi.