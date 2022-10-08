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    • Dünya
    • 08.10.2022 17:19
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    • 08.10.2022 17:19
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    New York'ta sığınmacı krizi! OHAL ilan edildi

    ABD’nin New York kentine yüzlerceotobüsün taşıdğı binlerce sığınmacı gönderildi. Çoğunluğu Cumhuriyetçi eyaletlerden gönderilen sığınmacılar nedeniyle Belediye Başkanı Eric Adams, OHAL ilan ettiğini duyurdu.

    New York’ta OHAL ilan edildi

    Demokrat Parti'den seçilen New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi sınır eyaletlerinin sığınmacıları Demokrat Partili yönetimlerin olduğu eyaletlere göndermesine değinerek "Bu, Güney Amerika'da şiddet ve istikrarsızlıkla başlayan ve Amerikan siyasi dinamikleriyle hızlanan bir insani krizdir" dedi.

    61 BİN SIĞINMACI SİSTEMDE YER ALIYOR
    New York Belediye Başkanı Eric Adams dünkü basın açıklamasında, kentin sığınma sisteminde yaklaşık 61 bin kişi olduğunu belirtip bunların çoğunluğunun başka eyaletlerden otobüsle gönderilen sığınmacılar olduğunu ifade ederek OHAL ilan ettiğini duyurdu.

    Belediye Başkanı Adams, "Binlerce sığınmacı New York'a gelen otobüsle bindirildi ve haber verilmeden, koordinasyon sağlanmadan veya özen gösterilmeden sadece burada indiriliyorlar ve her gün daha fazlası geliyor" ifadelerini kullandı.

    YÜZLERCE OTOBÜS GELDİ
    Adams konuşmasında 'çalışmalarının devam eden bir ulusal sorunu çözmek için başkaları tarafından kötüye kullanıldığını' vurgulayarak "New York'a yüzlerce otobüs geldi. Eylül ayının başından beri günde ortalama beş ila altı otobüs gördük. Dün, en az dokuz otobüs geldi" dedi.

    Mali yılın sonuna kadar bu krize en az 1 milyar dolar harcanacağını öngören Adams, "Barınma hakkı yasalarımız, sosyal hizmetlerimiz ve değerlerimiz başkaları tarafından siyasi kazanç için sömürülüyor" dedi.

        OTOBÜS GÖNDEREN EYALETLER TEPKİ
        New York Belediye Başkanı Adams "Şehrimiz, otobüs gönderen eyaletlerin herhangi birinden koordinasyon ve hatta sadece işbirliğine sahip olsaydı veya ortaklarımızdan daha fazla destek alsaydı, belki o zaman bu sığınmacılar için bütçe yapabilir, personel oluşturabilir ve kaynak ayırabilirdik" diyerek sığınmacı gönderen diğer eyaletlere gönderme yaptı.

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