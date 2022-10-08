İran devlet televizyonuna hacker saldırısı! İran Dini Lideri Hamaney'i "Yalancı Çoban" diyerek alevler içinde verdiler

İran devlet televizyonu, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in konuşmasının yayınlandığı esnada hacklendi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNA SİBER SALDIRI | VIDEO



"Ali'nin Adaleti" adlı hacker grubu tarafından siber saldırı gerçekleşmesinin ardından birkaç saniye boyunca ekranda "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganı atılırken, İran Dini Lideri Hamaney'in yüzünün hedef alındığı ve alevler içinde yanan fotoğrafı ve "Yalancı Çoban" yazılı olan görüntüler izletildi. Ekranda "Gençliğimizin kanı sizin elinizden damlıyor" yazılı sloganın altında Mahsa Amini ve protestolarda öldürülen üç genç kızın fotoğrafları görüldü.