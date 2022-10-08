AFAD, Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.



YERİN 11 KİLOMETRE ALTINDA

AFAD verilerine göre deprem, yerin 11 kilometre altında oluştu. Deprem Çanakkale'ye 610, İzmir'e 657, Aydın'a ise 735 kilometre uzaklıkta meydana geldi.



Detaylar gelecek...

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