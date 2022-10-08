AFAD, Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
YERİN 11 KİLOMETRE ALTINDA
AFAD verilerine göre deprem, yerin 11 kilometre altında oluştu. Deprem Çanakkale'ye 610, İzmir'e 657, Aydın'a ise 735 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Detaylar gelecek...
- Dünya
- 09.10.2022 01:37
- -
- Son Güncelleme:
-
- 09.10.2022 01:40
AFAD, Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Detaylar gelecek..
AFAD, Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.