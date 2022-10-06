Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.10.2022 23:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2022 23:26
    ABONE OL

    Zelenskiy'nin NATO açıklaması! Kremlin: Dünya savaşı başlatma çağrısıdır

    Rusya'nın referandumun ardından Ukrayna'daki 4 bölgeyi topraklarına katması savaş ve siyaset arenasında yangını körükledi. Nükleer çatışma olasılığı artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. Zelenskiy, NATO'nun, nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin açıklamaları, "dünya savaşını başlatma çağrısı" olarak nitelendirildi.

    Zelenskiy’e tepki: Dünya savaşı başlatma çağrısı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'ya karşı NATO'nun önlem alması gerektiğine yönelik çağrısına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözleri dünya savaşı başlatma çağrısı olarak nitelendirdi.

    DÜNYA SAVAŞI ÇAĞRISI
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye Zelenskiy'nin açıklamalarını değerlendirdi.

    Söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

    ABD VE İNGİLTERE SORUMLU
    Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelenskiy) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

    Zelenskiy, "NATO'nun, Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini" söylemişti.

    YÜZDE 15'İ İLHAK EDİLDİ
    Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat 2022'de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı ve 24 Şubat sabahın erken saatlerinde Donbas'taki Rusları korumak gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı.

        Ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül döneminde referandumlar düzenlendi.

        Referandum yapılan bu bölgelerde Rusya tarafından atanan sözde yönetimlerin başvurusu üzerine Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı ve toplam 4 bölgeyi ilhak etme anlaşmasını imzaladı.

        Böylece Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini ilhak etmiş oldu. Buna 2014 yılındaki Kırım'ın yasa dışı ilhakı da eklendiğinde, bu rakam yaklaşık yüzde 20'ye çıkmış oluyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Dünya Zelenskiy'nin NATO açıklaması! Kremlin: Dünya savaşı başlatma çağrısıdır
            SON DAKİKA