Almanya'da ünlü gazetecinin enflasyon isyanı: "Doğru rakam açıklanmıyor"

Bild'in eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, Almanya'da yüzde 10 olarak açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını öne sürerek isyan etti. Bir internet sitesi kuran Reichelt, "Ülkede alım gücü yüzde 40 azaldı" dedi. "Pleiteticker" isimli bir site kuran Reichelt, her gün Almanya'da iflas eden şirketlerin çetelesini tutmaya başladı. Buna göre Almanya'da son bir hafta içinde 189, sadece dün ise 96 şirket iflasını bildirdi. Sitenin verdiği rakamlara göre bir yıl içindeki iflas sayısı ise 15 bini geçti.