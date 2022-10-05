OPEC+ grubunda flaş karar! Petrol üretiminde günlük 2 milyon varil...

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 770 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 966 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,03 ile 92,39 dolar aralığının direnç, 91,67 ile 91,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.