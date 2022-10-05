Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.10.2022 03:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2022 03:09
    ABONE OL

    Merkez üssü Türkiye sınırına yakın Hoy kenti olan depremde kırsal kesimde 50 ev yıkıldı, 1127 kişi yaralandı

    İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde sabaha doğru meyadan gelen deprem de 50 ev yıkıldı. 1127 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Halidi, hastaneye kaldırılan 116 yaralıdan 111'inin Hoy'da, 5'inin Selmas'ta tedavi edildiğini, 71 kişinin cerrahi operasyon geçirdiğini ve bir kişin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

    AA
    İran’da 50 ev yıkıldı 1127 yaralandı

    İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabaha doğru meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi.

    İran devlet televizyonuna konuşan Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Batı Azerbaycan eyaletinde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığını belirtti.

    Halidi, hastaneye kaldırılan 116 yaralıdan 111'inin Hoy'da, 5'inin Selmas'ta tedavi edildiğini, 71 kişinin cerrahi operasyon geçirdiğini ve bir kişin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

    İran devlet televizyonuna konuşan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ise deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle kırsal kesimde 50 evin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 500 evin de hasar gördüğünü söyledi.

    İran devlet televizyonu, Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde, dün yerel saatle 03.51'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.

    Sosyal medya paylaşımlarında, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği kaydedilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Deşifre: Rezil hastanenin CHP - İŞ Bankası ilişkisi
    Haberler Dünya Merkez üssü Türkiye sınırına yakın Hoy kenti olan depremde kırsal kesimde 50 ev yıkıldı, 1127 kişi yaralandı
        SON DAKİKA