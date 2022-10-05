Green Card pasaport şartı kalktı mı? | dvprogram.state.gov | 2024 DV-Lottery Green Card başvuru nasıl yapılır?

2024 DV Lottery Green Card başvurusunda pasaport şartı olup olmadığı merak ediliyor.
GREEN CARD PASAPORT ŞARTI KALKTI MI?
Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda Green Card başvuruları için pasaport şartı bulunsa da bu sene yapılacak çekilişte adaylar pasaportlarını yenilemede başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
GREEN CARD SAHİBİ OLAN TÜRK VATANDAŞLIĞINA DEVAM EDİYOR MU?
Green Card, Türk vatandaşlığınızı devam ettirmekle birlikte, Amerikan vatandaşlık haklarının bir çoğuna sahip olmanızı sağlar.