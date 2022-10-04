Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı: Geleceğin ordusunu kuruyorlar





TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD'li İHA'dan daha fazla ihraç edilen tek SİHA'dır. Koral gibi Elektronik Harp sistemleriyle uyumlu olan TB2 Rus Hava Savunma sistemlerini Suriye ve Ermenistan'da başarıyla imha etti. Aselsan'ın CATS EO/IR görüş sistemi ile donatılan ve Türk yapımı MAM-C, MAM-L ve LUMTAS hassas mühimmatla donanmış olan TB2, yüzlerce Hava Savunma Sistemi, zırh ve topçuyu imha etti.