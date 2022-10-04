Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

Amerika'nın önde gelen dergilerinden Forbes'in analisti Amir Hüseyin, Türk savunma sanayine ilişkin bir analiz yayınladı.
Amir Hüseyin, analizinde, Türkiye'nin yıl geçtikçe artan savunma bütçesinin ülke için ufuk açıcı olduğunu ifade etti.
Hüseyin, Türkiye'nin dış politikada aktif bir rol oynadığını belirterek. "Türkiye, PKK ile uğraşıyor, Suudi Arabistan ve BAE'ye karşı Katar'ı destekledi, Suriye'de art arda operasyonlar yaptı ve Libya'da hükümeti destekledi. Bunun yanı sıra Azerbaycan'a Karabağ savaşını kazandırdı ve şimdi Türkiye Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'ya hatırı sayılır destek veriyor" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin aynı anda sürdürdüğü çok sayıda projede elde edilen sonuçlar dikkati hak ediyor. Bu projelerin çoğu, Türkiye tarafından geliştirilen yenilikçi silah sistemleri, taktikler ve stratejiler sayesinde mümkün" diyen Hüseyin bunların ciddi şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Forbes analisti Amir Hüseyin'in "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" analizinden satır başları: