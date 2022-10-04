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    • Dünya
    • 04.10.2022 19:04
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    • 04.10.2022 19:11
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    Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

    Önce Azerbaycan'ın Ermenistan'ı hezimete uğratması, sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde kendini açıkça kanıtlayan ve tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli SİHA'larımız, her gün konuşulmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes'ın analisti Amir Hüseyin, Türkiye'nin savunma sanayisindeki adımlarını analiz etti. Hüseyin "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" başlığı ile bir analiz yayınladı.

    Forbes Dergisi’nden Türkiye övgü dolu sözler

    Amerika'nın önde gelen dergilerinden Forbes'in analisti Amir Hüseyin, Türk savunma sanayine ilişkin bir analiz yayınladı.

    Amir Hüseyin, analizinde, Türkiye'nin yıl geçtikçe artan savunma bütçesinin ülke için ufuk açıcı olduğunu ifade etti.



    Hüseyin, Türkiye'nin dış politikada aktif bir rol oynadığını belirterek. "Türkiye, PKK ile uğraşıyor, Suudi Arabistan ve BAE'ye karşı Katar'ı destekledi, Suriye'de art arda operasyonlar yaptı ve Libya'da hükümeti destekledi. Bunun yanı sıra Azerbaycan'a Karabağ savaşını kazandırdı ve şimdi Türkiye Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'ya hatırı sayılır destek veriyor" ifadelerini kullandı.



    "Türkiye'nin aynı anda sürdürdüğü çok sayıda projede elde edilen sonuçlar dikkati hak ediyor. Bu projelerin çoğu, Türkiye tarafından geliştirilen yenilikçi silah sistemleri, taktikler ve stratejiler sayesinde mümkün" diyen Hüseyin bunların ciddi şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Forbes analisti Amir Hüseyin'in "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" analizinden satır başları:



        "NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ SİLAHLI KUVVETİ"
        Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerinden çıkarılacak en önemli bir ders, dışa bağımlılığın azaltılmasının büyük bir güç olduğudur. 20 milyar doları biraz geçen Türk savunma bütçesi, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve aynı zamanda 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma endüstrisini besliyor. Bu projeler gelecekteki savaşlarda etkin şekilde kullanılacak silahlar üretmek ve yeni projelere ufuk olması için bir bakış açısı sağlıyor. Türkiye, donanmadan havaya havadan karaya bir çok alanda proje üretiyor.



        TÜRKİYE'NİN PROJELERİNİ SIRALADI
        Şimdi size bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak vereceğim.

        Kargu: KARGU tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür. 5 km menzil ve 30 dakika havada kalma ile Kargu Libya'da ve belki de Dağlık Karabağ'da test edildi.



        TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD'li İHA'dan daha fazla ihraç edilen tek SİHA'dır. Koral gibi Elektronik Harp sistemleriyle uyumlu olan TB2 Rus Hava Savunma sistemlerini Suriye ve Ermenistan'da başarıyla imha etti. Aselsan'ın CATS EO/IR görüş sistemi ile donatılan ve Türk yapımı MAM-C, MAM-L ve LUMTAS hassas mühimmatla donanmış olan TB2, yüzlerce Hava Savunma Sistemi, zırh ve topçuyu imha etti.



            Anka-S & Aksungur: Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin TB-2'ye kıyasla daha büyük ve daha yetenekli İHA sistemidir. Aksungur, Denizaltı savaşında görev yapabilme özelliğine sahiptir.



            Akıncı: 38 bin fitte yaklaşık 26 saat uçarak dayanıklılık rekoru kıran yeni Baykar SİHA'sı. SİHA, 3 bin librelik büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip, İHA'ya Türkiye tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze ve Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze konuşlandıracak.



            MIUS: Baykar'ın Mach 1 yetenekli çok amaçlı SİHA'sının 2023'te uçması planlanıyor. Havadan havaya ve havadan karaya görev yapabilen MIUS, önemli bir seferi muharebe kabiliyeti sağlamak için Anadolu LHD'de konuşlandırılacak. Tahminler, 50'ye kadar Baykar TB-3 ve MIUS SİHA'sının Anadolu tarafından taşınacağını gösteriyor.

            İşte Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli projeler;



            HÜRJET: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak geliştirilmektedir.



                HÜRKUŞ: TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir uçaktır. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir.



                HİSAR: Karadan havaya füze savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A/HİSAR-A +, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O/HİSAR-O + ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U (Daha sonradan adı "Siper" olarak değiştirilmiştir.) yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.



                TCG Anadolu: Anadolu veya Anadolu L-400, yapımı süren, ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemisidir. Aynı zamanda ana formasyonu bakımından amfibik harekâtlarda da kullanılabilecektir. Yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2014 yılında çalışmalara başlanmıştır.



                    SİDA: Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirildi.



                    SOM: TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine sahip, sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir.



                    MPT-76: Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığının oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında Türkiye merkezli Kale Kalıp, Makina ve Kimya Endüstrisi ve Sarsılmaz tarafından üretilen milli piyade tüfeğidir.



                        Altay: Türkiye'de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankıdır. İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.



                        Kirpi: BMC tarafından üretilen Türk yapımı mayına dayanıklı pusu korumalı askerî aracıdır. Aracın başlıca kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Araç adını korunması yönüyle kirpiden almaktadır.



                        PARS 4x4 STA: Ankara konuşlu FNSS AŞ. üretimi taktik tekerlekli zırhlı savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcıdır. Adını güç temsilcisi olan Anadolu parsı'ndan almaktadır. Şu anda alımı Türk Ordusu'nun gündeminde olup, fiziki ömürlerini tamamlayan BTR-60 ve BTR-80'lerin yerini alması plânlanmaktadır

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                        Kuruluş Osman
                        Haberler Dünya Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı: Geleceğin ordusunu kuruyorlar
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