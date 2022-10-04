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    • Dünya
    • 04.10.2022 20:26
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    • 04.10.2022 20:26
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    ABD'den Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni destek

    Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı kararı çıktı.

    ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık yeni destek

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.

    BİDEN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ BAŞARISINDAN MEMNUN
    Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın ilhak çabalarına destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.

    Biden, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya sürülmesini sağlayan ve İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının başarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası çabaları her zaman destekleyeceklerini bildirdi.

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    Kuruluş Osman
    Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni destek
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