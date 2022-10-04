ABD'den kritik petrol kararı! 1984'ten bu yana ilk kez olmuştu

ABD'NİN STRATEJİK REZERVİNDEKİ HAM PETROL ORANI, 1984'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.