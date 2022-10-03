Provokasyondan vazgeçmeyen Yunan haddini aştı: Organize saldırganlık altındayız

GERİLİMİ ASIL TIRMANDIRAN TÜRKİYE

Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Gerginliği yaratan Türkiye'dir" suçlamasında bulundu ve "Sadece uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde olması şartıyla diyaloğa girebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda da yorum yaptı. Yunan bakan,"Bu en nihayetinde iki ülkeyi ilgilendiren bir şeydir. Türkiye, NATO üyesi olmayan bir ülkeden askeri malzeme almayı tercih etti. Kendi tercihi için Yunanistan'a sorumluluk yüklememelidir. Yunanistan kimseyi ve özellikle de ABD'yi sürüklemiyor" dedi.