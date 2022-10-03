Provokasyondan vazgeçmeyen Yunan haddini aştı: Organize saldırganlık altındayız

Ankara-Atina hattında gerilim bir kez daha tırmanırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte Türkiye'yi hedef aldı.
ORGANİZE SALDIRI SUÇLAMASI
Proto Terma gazetesine konuşan Dendias, Türk-Yunan ilişkileri tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir gerginlik yaşandığını söyledi.
Dendias ayrıca, "Türkiye 3 yıldır Yunanistan'a karşı organize bir saldırganlık yürütüyor. Aşırı milliyetçilik, revizyonizm ve gerçeğin saptırılması söz konusu. Vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
GERİLİMİ ASIL TIRMANDIRAN TÜRKİYE
Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Gerginliği yaratan Türkiye'dir" suçlamasında bulundu ve "Sadece uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde olması şartıyla diyaloğa girebiliriz" ifadelerini kullandı.
ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI
Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda da yorum yaptı. Yunan bakan,"Bu en nihayetinde iki ülkeyi ilgilendiren bir şeydir. Türkiye, NATO üyesi olmayan bir ülkeden askeri malzeme almayı tercih etti. Kendi tercihi için Yunanistan'a sorumluluk yüklememelidir. Yunanistan kimseyi ve özellikle de ABD'yi sürüklemiyor" dedi.