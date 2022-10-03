Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladılar! Fanatik Yahudiler, Harem-i İbrahim Camisi'nde konser verip dans etti

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ'NE YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.







İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.



Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN