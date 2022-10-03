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    • Dünya
    • 03.10.2022 23:15
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    • 03.10.2022 23:27
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    Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladılar! Fanatik Yahudiler, Harem-i İbrahim Camisi'nde konser verip dans etti

    Fanatik Yahudiler, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığı işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde konser verdiler.

    Fanatik Yahudiler, camide konser verip dans etti

    Sosyal paylaşım sitelerinde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, içerisine sahne kurduğu Harem-i İbrahim Camisi'nde enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylediği ve dans ettiği görüntüler yer aldı.


    Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



    Aktivistler, sosyal medya hesaplarından, bu davranışlardan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti, "caminin kutsallığının ihlali" olarak nitelendirdikleri hadiseyi kınadı.



    İsrail yönetimi, geçen hafta Yahudi yılbaşı bahanesiyle, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatmıştı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail ordusunun, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle akşam saat 22.00'ye kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını söylemişti.

        HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ'NE YÖNELİK İHLALLER
        İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.



        İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

        Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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        Haberler Dünya Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladılar! Fanatik Yahudiler, Harem-i İbrahim Camisi'nde konser verip dans etti
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