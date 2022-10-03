Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladılar! Fanatik Yahudiler, Harem-i İbrahim Camisi'nde konser verip dans etti

Sosyal paylaşım sitelerinde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, içerisine sahne kurduğu Harem-i İbrahim Camisi'nde enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylediği ve dans ettiği görüntüler yer aldı.
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Aktivistler, sosyal medya hesaplarından, bu davranışlardan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti, "caminin kutsallığının ihlali" olarak nitelendirdikleri hadiseyi kınadı.
İsrail yönetimi, geçen hafta Yahudi yılbaşı bahanesiyle, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatmıştı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail ordusunun, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle akşam saat 22.00'ye kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını söylemişti.