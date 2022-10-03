Endonezya'daki futbol müsabakasında kan gövdeyi götürdü! 174 kişi hayatını kaybetti





174 kişinin öldüğü, 180'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, "Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler" ifadesini kullandı. Olayla ilgili ortaya atılan iddia ise facianın adım adım geldiğinin kanıtıydı. Öyle ki 38 bin seyirci kapasiteli stadyum için 42 bin bilet satılmıştı! Ülkeyi sarsan katliamla ilgili soruşturma başlatıldı.