Endonezya'daki futbol müsabakasında kan gövdeyi götürdü! 174 kişi hayatını kaybetti

Dünya, futbol maçı sonrası yaşanan katliamla sarsıldı! Korkunç olay cumartesi akşamı Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yaşandı. Arema FC, ezeli rakibi Persebaya Surabaya'yla karşılaştı. Kanjuruhan Stadyumu'ndaki maç, Arema FC'nin 3-2'lik yenilgisiyle sonlandı! Bunun üzerine sahadaki 40 bin kişi kontrolden çıktı. Yaklaşık 3 bin holigan, bitiş düdüğünün ardından sahaya aktı! Polisin biber gazı sıkması üzerine izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi aynı anda çıkışa doğru koşunca izdiham yaşandı.
174 kişinin öldüğü, 180'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, "Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler" ifadesini kullandı. Olayla ilgili ortaya atılan iddia ise facianın adım adım geldiğinin kanıtıydı. Öyle ki 38 bin seyirci kapasiteli stadyum için 42 bin bilet satılmıştı! Ülkeyi sarsan katliamla ilgili soruşturma başlatıldı.
LİG ASKIYA ALINDI
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 174 kişinin öldüğü katliamın detaylarının inceleneceğini söyledi. BRI Liga 1'deki tüm maçların askıya alındığını vurguladı. Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa "Hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunacağız" ifadesini kullandı.