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    • Dünya
    • 03.10.2022 10:28
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    • 03.10.2022 10:28
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    Avrupa'nın kara kışı! Doğal gaz ambargosunun üstüne meteorolojik darbe

    Ukrayna'ya yönelik askeri harekat kararının ardından Rusya'ya yönelik ambargo kararlarını açıklayan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Rusya'nın doğal gaz kesintisinin ardından tasarrur tedbirleriyle ayakta kalmaya çalışan Avrupa'da; meteorolojik tahminler de kara tabloyu daha da ağırlaştırdı. Son tahminler, zorlu bir kış mevsiminin kıtayı etkisi altına alacağını gösteriyor.

    Avrupa’ya ’kara’ haber! Tahminler canlarını sıktı

    Avrupa ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesinden sonra yaşanan enerji krizini çözmeye çalışıyor. Tahminler, kıtanın daha soğuk bir kış geçirebileceğini söylüyor.

    DAHA SOĞUK HAVA BEKLENTİSİ
    Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Direktörü Florence Rabier, kasım ve aralık için erken göstergelerin Batı Avrupa üzerinde yüksek bir baskı dönemine işaret ettiğini söyledi.

    Bunun da muhtemelen beraberinde daha soğuk hava, daha az rüzgar ve yağış getireceği, yenilenebilir enerji üretimini azaltacağı belirtiliyor.

    Financial Times'a konuşan Rabier, "Eğer bu modele sahip olursak, o zaman enerji oldukça talepkâr olur çünkü hava biraz daha soğuk olur ve rüzgar gücü için daha az rüzgara ve hidroelektrik için daha az yağışa sahip olursunuz." dedi.

    KALICI HALE GELEBİLİR
    Atlantik'teki son kasırgaların kısa vadede daha ılıman, yağışlı ve rüzgarlı havalara neden olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde daha soğuk havanın, kalıcı hale gelebileceği tahmin ediliyor.

    KITA KIRILGAN DURUMDA
    Avrupa'nın, tarihin en sıcak yazlarından birini yaşadığı için halihazırda kırılgan bir durumda olduğuna dikkati çeken Rabier, kıtanın elektrik üretiminde rüzgar ve hidro enerjinin payının, bu yaz daha sıcak ve daha kuru hava nedeniyle düştüğünü dile getirdi.

    Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor.


        İtalya'da restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Almanya'da binalar ve anıtlar artık estetik amaçlı aydınlatılmıyor, aydınlatıcı reklamlar saat 22.00'den sonra kapatılıyor. Tasarruf tedbirlerine uymayanlara ise çeşitli cezalar veriliyor. Dün bu konudaki en ilginç haber de İsviçre'den geldi.



        3 YILA KADAR…
        İsviçre'de Blick gazetesinde yer alan haberde, kışın yeterli doğalgaz bulunmaması durumunda gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.


        Elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı. İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" dedi. Enerji krizinin ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği de belirtildi.

        TASARRUF İÇİN TREN SEFERLERİ AZALTILACAK
        Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. SNCF'in, tren filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerji, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine ya da Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazlasına denk geliyor.

            FABRİKALAR KAPANIYOR
            ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor. Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu. Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı.

            İFLASLAR BAŞLADI
            Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, "Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı.

            YÜKSEK FATURAYA MUMLU ÇÖZÜM
            İtalya'da bir restoran, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500'e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

            AVRUPA EKONOMİSİNİN KÖTÜ GİTTİĞİ ALGISI YÜKSELDİ
            Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanlar arasında Avrupa ekonomisinin kötü gittiği algısı yükseldi. AB ülkelerinde düzenli olarak yapılan Eurobarometer anketinde, Avrupa vatandaşlarına ekonominin durumu da soruldu.

            Kendi ülkelerinin ekonomilerinin kötü olduğunu düşünenlerin oranı kış döneminden bu yana 5 puan artışla yüzde 64, AB ekonomisini kötü bulanların oranı 7 puan artarak yüzde 51 oldu.

            Gelecek 12 ayda ekonominin durumuna ilişkin beklenti sorulduğunda Avrupalıların çoğu olumsuz beklenti dile getirdi.

            Kendi ülkesinin ekonomisinin daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı 22 puan artarak yüzde 53 olurken "daha iyi olur" diyenlerin oranı 12 puan düşerek yüzde 16 olarak kaydedildi.

                AB ekonomisinin daha kötü olacağını söyleyenlerin oranı 18 puan artışla yüzde 42'ye çıktı, "daha iyi olur" diyenler ise 9 puan düşüşle yüzde 16 oldu.

                Avrupa vatandaşlarının ana kaygılarının başında ise fiyat artışları bulunuyor. Ankette, AB genelinde ana kaygı unsuru yüzde 34 ile fiyat artışları, enflasyon ve yaşam maliyeti, yüzde 28 ile enerji arzı, yine yüzde 28 ile uluslararası durum, yüzde 20 ile çevre ve iklim değişikliği, yüzde 19 ile ekonomik durum olarak gösterildi.

                FİTCH, KUZEY AKIM'IN KAPATILMASININ AVRO BÖLGESİ'NDE RESESYON OLASILIĞINI ARTIRDIĞI UYARISINDA BULUNDU
                Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Avro Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1,5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngörüldü.

                Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve 2023'te yüzde 2,1 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı. Açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.

                Rus gazının durmasının etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtilen açıklamada, Almanya gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı.

                Açıklamada, yüksek doğal gaz fiyatlarının Avrupalı şirketlerin marjları ve nakit akışları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edilerek, bölgedeki gübre ve metal şirketlerinin uluslararası emsallerine kıyasla üretim ve rekabet gücünün azalması riskleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

                Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

                Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia etmişti.

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                Haberler Dünya Avrupa'nın kara kışı! Doğal gaz ambargosunun üstüne meteorolojik darbe
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