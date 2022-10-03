Avrupa'nın kara kışı! Doğal gaz ambargosunun üstüne meteorolojik darbe

Financial Times'a konuşan Rabier, "Eğer bu modele sahip olursak, o zaman enerji oldukça talepkâr olur çünkü hava biraz daha soğuk olur ve rüzgar gücü için daha az rüzgara ve hidroelektrik için daha az yağışa sahip olursunuz." dedi.

KALICI HALE GELEBİLİR

Atlantik'teki son kasırgaların kısa vadede daha ılıman, yağışlı ve rüzgarlı havalara neden olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde daha soğuk havanın, kalıcı hale gelebileceği tahmin ediliyor.