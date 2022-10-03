Avrupa'nın kara kışı! Doğal gaz ambargosunun üstüne meteorolojik darbe

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesinden sonra yaşanan enerji krizini çözmeye çalışıyor. Tahminler, kıtanın daha soğuk bir kış geçirebileceğini söylüyor.
DAHA SOĞUK HAVA BEKLENTİSİ
Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Direktörü Florence Rabier, kasım ve aralık için erken göstergelerin Batı Avrupa üzerinde yüksek bir baskı dönemine işaret ettiğini söyledi.
Bunun da muhtemelen beraberinde daha soğuk hava, daha az rüzgar ve yağış getireceği, yenilenebilir enerji üretimini azaltacağı belirtiliyor.
Financial Times'a konuşan Rabier, "Eğer bu modele sahip olursak, o zaman enerji oldukça talepkâr olur çünkü hava biraz daha soğuk olur ve rüzgar gücü için daha az rüzgara ve hidroelektrik için daha az yağışa sahip olursunuz." dedi.
KALICI HALE GELEBİLİR
Atlantik'teki son kasırgaların kısa vadede daha ılıman, yağışlı ve rüzgarlı havalara neden olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde daha soğuk havanın, kalıcı hale gelebileceği tahmin ediliyor.
KITA KIRILGAN DURUMDA
Avrupa'nın, tarihin en sıcak yazlarından birini yaşadığı için halihazırda kırılgan bir durumda olduğuna dikkati çeken Rabier, kıtanın elektrik üretiminde rüzgar ve hidro enerjinin payının, bu yaz daha sıcak ve daha kuru hava nedeniyle düştüğünü dile getirdi.
Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor.