Spermen! Orduya çağırılan Rus erkeklerinde kısırlık korkusu başladı





Erkek nüfusunun son 2 yılda 400 bin azalması, halkta da "Soyumuz tükenecek" korkusuna yol açtı! Çünkü yapılan sayımlara göre Rusya'da sadece 67 milyon erkek vardı! Buna bir de Ukrayna-Rusya savaşı eklenince, özellikler erkekler ilginç çareler aradı. Seferberlik çağrısından sonra spermlerini dondurmak isteyenlerin sayısında patlama yaşandı! Moskova'daki Bilimsel ve Pratik Üreme Merkezi'nin başhekimi Profesör Igor Vinogradov taleplerin 3 katına çıktığını vurguladı. "Daha önce ayda en fazla 20 kişi başvuruyordu. Şimdi merkeze günde en az 10 kişi geliyor" ifadesini kullandı. Genç erkeklerin 'Savaşta ölürsem ya da sakat kalırsam' diyerek spermlerini dondurduklarını ve eşlerine bıraktıklarını açıkladı.