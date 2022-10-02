Özel jetiyle 3 ayda 52 sefer yapan Messi'ye karbon emisyonu tepkisi!





Özellikle özel jetleriyle seyahat eden isimler, çevre aktivistlerinin hedefi haline geldi! Tepki çeken son isim de başarılı futbolcu Lionel Messi'ydi. Paris Saint Germain'de oynayan Messi, 12 milyon sterlinlik jetiyle son 3 aya 52 sefer gerçekleştirdi! Uçuşların 30'u kıtalararası ve 14'ü Atlantik ötesiydi!