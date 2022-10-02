Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özel jetiyle 3 ayda 52 sefer yapan Messi'ye karbon emisyonu tepkisi!

    Messi, lüks jetine atladı! 3 ayda 52 sefer yaptı. Tam bin 502 ton karbondioksit saldı! Tepki aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Karbon e’messi’yonu

    Dünyanın gündemi, karbon emisyonunun yol açtığı tehlikeydi! Doğada oluşan karbonun atmosfere salınması nedeniyle dünyada sıcaklığın artmasına yani küresel ısınmaya yol açan bu durum gündemden düşmedi.



    Özellikle özel jetleriyle seyahat eden isimler, çevre aktivistlerinin hedefi haline geldi! Tepki çeken son isim de başarılı futbolcu Lionel Messi'ydi. Paris Saint Germain'de oynayan Messi, 12 milyon sterlinlik jetiyle son 3 aya 52 sefer gerçekleştirdi! Uçuşların 30'u kıtalararası ve 14'ü Atlantik ötesiydi!



    Toplamda, bin 502 ton karbondioksit saldığı belirlendi. Bu rakam, bir Fransız'ın 150 yılda oluşturacağı karbon emisyonuna eş değerdi!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Görev Bernie’nin arkadaşında
    Haberler Dünya Özel jetiyle 3 ayda 52 sefer yapan Messi'ye karbon emisyonu tepkisi!
        SON DAKİKA