Özel jetiyle 3 ayda 52 sefer yapan Messi'ye karbon emisyonu tepkisi!

Dünyanın gündemi, karbon emisyonunun yol açtığı tehlikeydi! Doğada oluşan karbonun atmosfere salınması nedeniyle dünyada sıcaklığın artmasına yani küresel ısınmaya yol açan bu durum gündemden düşmedi.
Özellikle özel jetleriyle seyahat eden isimler, çevre aktivistlerinin hedefi haline geldi! Tepki çeken son isim de başarılı futbolcu Lionel Messi'ydi. Paris Saint Germain'de oynayan Messi, 12 milyon sterlinlik jetiyle son 3 aya 52 sefer gerçekleştirdi! Uçuşların 30'u kıtalararası ve 14'ü Atlantik ötesiydi!
Toplamda, bin 502 ton karbondioksit saldığı belirlendi. Bu rakam, bir Fransız'ın 150 yılda oluşturacağı karbon emisyonuna eş değerdi!