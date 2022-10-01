Bağdat’ta olaylı gün! 50 kişi yaralandı

NE OLMUŞTU?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.