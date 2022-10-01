Almanya’da ilaç krizi! 300’den fazla ilaç tedarik edilemiyor | AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı

Almanya'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor. 300'den fazla ilaç tedarik edilemiyor. Özellikle 'paracetamol' ve 'ibuprofen' etken maddeli ateş kontrollü çocuk şurubunun da sınırlı bulunabildiği kaydedildi.
ALMANYA'DA İLAÇ KRİZİ | VİDEO İZLE
"HAMMADDE OLMAYINCA ÜRETİM OLMUYOR"
A Haber'e konuşan eczane sahipleri; Sağlık sigortaları tasarruf yapmak istediği için üreticiler ilaç fiyatlarını uygun tutabilmek için üretimlerini yurt dışına taşıdı. Aynı ilacı birçok şirket üretiyor, sigortacılar ilacı en uyguna tedarik ettikleri şirketlerle çalışıyor. Bazı şirketler fazla diğerleri az üretim yapıyor, hammadde sorunu yaşanıyor. Hammadde olmayınca da üretim olmuyor.
EN ÖNEMLİ SORUN: SİGORTA ŞİRKETLERİ
Bir başka eczacı ise; Ne yazık ki son zamanlarda ilaçlar eczanelerde bulunmamaya başladı. Bunlarda en basit olan çocukların kullandığı ateş düşürücü ya da ağrı kesici ilaçlar bile bulunmuyor. Almanya'da sigortaların yaptığı 'Şu ilacı şu firmadan vereceksin zorunlusun' diyor. Bu da diğer firmaların üretimlerini azalttığı, üretimi kestiğini görüyoruz, firmalar, 'Benim ilacım satılmayacaksa ben bunu niye üreteyim' diyor. En son sebep de ilaç var ama kamyon şoförü yok, paket yok, onu koyacak koli yok. Bu sorunlardan dolayı ilaçlar az geliyor.
DAĞITIM SORUNU DA VAR
Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü'nün (BfArm) tedarik sıkıntısı listesinde şu anda 300'den fazla tıbbi ürün yer aldığı belirtildi. BfArm, bir tedarikçinin çekilmesinin yanı sıra, dağıtım sorunu olduğunu da açıkladı. Özellikle 'paracetamol' ve 'ibuprofen' etken maddeli ateş kontrollü çocuk şurubunun da sınırlı bulunabildiği kaydedildi.