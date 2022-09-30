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    • Dünya
    • 30.09.2022 23:57
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    • 30.09.2022 23:57
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    Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri! Biden'dan Putin'e rest: Her karış toprağı savunacağız

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki 4 bölgeyi ilhakı konusunda açıklamalar yaptı. Rusya'ya rest çeken Biden, NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi.

    Biden, Putin’i tehdit etti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla artan tansiyon, Rusya'nın Kırım'dan sonra Ukrayna'ya ait dört bölgeyi daha referandumla ilhak etmesiyle zirveye çıktı.



    Tüm dünya olası bir Üçüncü Dünya Savaşı ve Nükleer savaş korkusu yaşarken, Finlandiya yakınlarında nükleer bomba taşıyabilen Rus bombardıman uçakları tespit edildi.



    ABD Başkanı Joe Biden'dan da Putin'e rest geldi.

    Beyaz Saray'da basının karşısına çıkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde referandum ve ilhak kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



        PUTİN BİZİ KORKUTMUYOR
        Biden, NATO müttefiklerinin "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını" belirterek, "Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.



        "NATO, HER KARIŞ TOPRAĞI SAVUNACAK"
        Putin'in saldırganlığına karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, "Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın." dedi.

        ABD'DEN UKRAYNA'YA 13 MİLYAR DOLARLIK YARDIM
        Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

        RUSYA, KIRIMDAN SONRA 4 BÖLGEYİ DAHA İLHAK ETTİ
        Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de referandum ile ilhak ettiğini duyurmuş, Putin, başkent Moskova'da bugün düzenlenen törende, Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları ile anlaşmalar imzalamıştı.

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        Haberler Dünya Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri! Biden'dan Putin'e rest: Her karış toprağı savunacağız
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