Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri! Biden'dan Putin'e rest: Her karış toprağı savunacağız

"NATO, HER KARIŞ TOPRAĞI SAVUNACAK"

Putin'in saldırganlığına karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, "Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın." dedi.



ABD'DEN UKRAYNA'YA 13 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.



RUSYA, KIRIMDAN SONRA 4 BÖLGEYİ DAHA İLHAK ETTİ

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de referandum ile ilhak ettiğini duyurmuş, Putin, başkent Moskova'da bugün düzenlenen törende, Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları ile anlaşmalar imzalamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN