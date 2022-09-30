Kral 3. Charles'ın portresini içeren paraların üretimi başladı

Darphane CEO'su Anne Jessopp, "Kraliyet Darphanesi'nde bin 100 yıldan fazla bir süredir İngiliz monarşisi için madeni paralar bastık. Kraliçe II. Elizabeth'in 70 yıllık olağanüstü saltanatının anısına tasarlanan madeni paraları basmak bizim için gurur ve ayrıcalıktır" dedi.