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    • Dünya
    • 30.09.2022 23:42
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    • 30.09.2022 23:42
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    Kral 3. Charles'ın portresini içeren paraların üretimi başladı

    İngiltere’de 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü Balmoral’da 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Elizabeth'in ardından oğlu Kral 3. Charles unvanıyla tahta geçti. İngiltere Kraliyet Darphanesi, ülkenin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın portesini içeren ilk madeni paraların üretime başladığını duyurdu.

    İngiltere’de yeni madeni paraların üretimi başladı

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümüyle beraber, Birleşik Krallık'taki madeni paralar yenilenmeye başladı.

    ÜRETİME BAŞLADI
    Kraliyet Darphanesi, Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın portresini içeren paraların üretime başladığını duyurdu. Kral Charles'ı tasvir eden 50 penilik ilk madeni paraların bu yıl aralık ayında dolaşıma sürülmesi planlanıyor.

    SOLA DÖNÜK TASVİR EDİLDİ
    Kraliyet Darphanesi geleneğe uygun olarak yeni madeni para tasarımlarında Kral 3. Charles'ın portresinin Kraliçe II. Elizabeth'in aksine sola dönük olarak tasvir edildiğini belirtti.

    Kraliyet Darphanesi Müzesi'nden Chris Barker, "Kral 3. Charles, İngiliz sikkelerinde sahip olduğumuz genel geleneği izledi. Kral II. Charles'a kadar hükümdarın portresini baktığı yöne göre tasarlandı" dedi.

    Kral 3. Charles'ın portresini çevreleyen madeni para üzerindeki Latince yazıtta ise "Kral 3. Charles" anlamına gelen "CHARLES III.D.G.REX.F.D.5 Pounds.2022" ifadeleri yer alıyor.

    HATIRA PARA BASILACAK
    Kraliyet Darphanesi ayrıca, Kraliçe II. Elizabeth'in yaşamını ve mirasını anmak amacıyla özel bir madeni para serisinin de kullanıma sürüleceğini duyurdu. Kraliçe'nin portresinin yer aldığı hatıra para serisinde ise Kraliçe II. Elizabeth'in 2 ayrı portresi yer alıyor.

        Darphane CEO'su Anne Jessopp, "Kraliyet Darphanesi'nde bin 100 yıldan fazla bir süredir İngiliz monarşisi için madeni paralar bastık. Kraliçe II. Elizabeth'in 70 yıllık olağanüstü saltanatının anısına tasarlanan madeni paraları basmak bizim için gurur ve ayrıcalıktır" dedi.

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