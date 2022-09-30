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    • Dünya
    • 01.10.2022 00:34
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    • 01.10.2022 00:34
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    İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri!

    Ukrayna'da yer alan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmak için gerçekleştirdikleri referandumdan çıkan 'evet' kararının ardından, Vladimir Putin'in imzasıyla ilhak gerçekleşti. Peki, İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri!

    takvim.com.tr
    Rusya’nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri!

    Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan bazı bölgeleri ilhak etti. Peki, İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri!

    İlhak etmek ne anlama geliyor?

    İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramı olarak biliniyor.

    Genellikle yasa dışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır ve genellikle bir bölgenin askeri işgalinden sonra gerçekleşir.

    İlhakın meşruiyeti, diğer ülkeler ve hükümetlerarası kuruluşlar tarafından genel kabul görüp görmediğine bağlıdır.

    FİNLANDİYA SINIRINDA NÜKLEER TEHDİT
    Finlandiya yakınlarında nükleer bomba taşıyabilen Rus bombardıman uçakları tespit edildi.

    İsrail istihbarat firması ImageSat International (ISI), Finlandiya yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'ne konuşlanmış Rus TU-160 ve TU-95 stratejik bombardıman uçaklarının "düzensiz bir şekilde varlığını" tespit etti.

    Firmanın çektiği uydu görüntülerine göre 21 Ağustos'ta dört TU-160, 25 Eylül'de ise üç TU-95 tespit edildi. 12 Ağustos'ta hava üssünde stratejik bombardıman uçağı yoktu.

    Raporda, "Devam eden Yaşam Modelleri aracılığıyla, sistem Engels hava üssünün Olenya hava üssünde tespit edilen stratejik bombardıman uçaklarının olası hareket noktası olduğunu gösteriyor" denildi.

        ÜS UKRAYNA SINIRNDA KONUŞLU
        Engels hava üssü, Rusya'nın Ukrayna yakınlarında konuşlanmış tek stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor ve TU-160'ları ve TU-95'i uçan 121. Ağır Bombardıman Uçağı Havacılık Alayı'nın (121 TBAP) ana üssü.

        Seyir füzeleri ve stratejik nükleer silahlar taşıyabilen bombardıman uçakları, Moskova'nın Şubat ayında işgalinden bu yana Ukrayna savaşında aktif durumdalar. Ukrayna'ya karşı savaş boyunca, Rus Hava Kuvvetleri hava üstünlüğü elde edemedi ve çok sayıda uçak kaybetti.

        ABD VE NATO'YA SİNYAL
        Hava üssü aynı zamanda ABD ve NATO'ya bir sinyal gönderecek muazzam bir saldırı kapasitesine sahip büyük bir Rus hava üssü. Üs ayrıca, Washington ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından teslim edilen silahlarla Rus hava üslerini vuran Ukrayna silahlarının menzili dışında.

        Ukrayna'nın askeri istihbarat sözcüsü Vadym Skibitsky, Kiev'in Moskova'nın ülkeye karşı taktik silah kullanma tehdidini "çok yüksek" olarak değerlendirdiğini söyledi.

        SEÇENEK BELARUS OLABİLİR Mİ?
        Geçtiğimiz yıl Belarus'ta , 'nükleer silahsız ülke olma statüsünden çıkma' konusunda düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda 'evet' çıkmıştı.

        Oylama sonrası açıklama yapan Belaruslu lider, Rusya'dan nükleer silahları Belarus'a "iade etmesini" isteyebileceğini söyledi.

        Lukaşenko, "Eğer (Batı) nükleer silahları Polonya'ya veya Litvanya'ya, bizim sınırlarımıza naklederse, o zaman verdiğim nükleer silahları koşulsuz olarak iade etmesi için Putin'e başvuracağım" dedi.

        Hem Rusya hem de Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın müttefik olan Lukashenko tarafından yönetiliyor.

        Savaş öncesi Lukashenko, Putin'in birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve hatta ülkede büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermişti.

        'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI' UYARISI
        Yaptırım kararlarının ardından açıklamalarda bulunan Lukaşenko, nükleer savaş uyarısında bulunmuştu.

        Lukaşenko, "Şimdi bankacılık sektörü, gaz, petrol, SWIFT'e karşı çok fazla konuşma var' dedi. 'Savaştan daha kötü. Bu, Rusya'yı Üçüncü Dünya Savaşı'na itiyor. Başımız belaya girmemek için burada kısıtlanmamız gerekiyor. Çünkü nükleer savaş her şeyin sonudur." demişti.

        4 BÖLGE İLHAK EDİLDİ
        Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

        İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edildi.

        KIRIM'I TOPRAKLARINA KATMIŞTI
        Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı.

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI
        Aynı dönem Ukrayna'nın doğusunda, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan edildi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat 2022'de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı ve 24 Şubat sabahın erken saatlerinde Donbas'taki Rusları korumak gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı.

            DONETSK'TE İLERLEYEMEDİ
            Rus ordusu, 7 aydan fazla süren savaş esnasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırları içerisinde bulunan yerleşim birimlerini tek tek ele geçirmeye yoğunlaştı.

            İlhak edilen Luhansk bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamı Rus güçlerinin kontrolüne geçse de Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor.

            4. BÜYÜK MADEN BÖLGESİ
            Donetsk ve Luhansk bölgelerini içinde barındıran Donbas bölgesinde çoğunluklu olarak Rus kökenli nüfus yaşıyor. Bu bölge, geniş maden rezervleriyle biliniyor. Donbas, kömür rezervi zenginliği açısından Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi durumunda.
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            Haberler Dünya İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri!
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