ABD'nin en pahalı benzinini kullanan California'da fiyatlar bir gecede fırladı

Kendi topraklarında petrol çıkmasına rağmen ABD'deki ortalama benzin fiyatının yaklaşık iki katını ödemek zorunda kalan Californialılar, Temmuz 2015'ten sonra bir gecede yapılan en büyük fiyat artışı karşısında şaşkınlığını koruyamadı.
27 GÜNDÜR PEŞ PEŞE ARTIYOR
Amerikan Otomobil Birliğine (AAA) göre, son artışlarla California'da bir galon (3,78 litre) benzinin ortalaması 6,18 dolara yükselirken eyaletin bazı bölgelerinde normal benzinin 6,99 süper benzinin ise 7,49 dolardan satıldığı görüldü.
Birlik, özellikle Los Angeles bölgesinde benzin fiyatlarının 27 gündür peş peşe arttığını, mevcut fiyatın bir hafta öncesine göre galon başına 67 sent daha yüksek olduğunu açıkladı.
FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİLER
San Francisco sakinleri, fiyatların bütçelerini çok zorladığına, ev ve işleri arasındaki uzun mesafeler ve trafik yoğunluğu nedeniyle akaryakıta harcadıkları paranın zaten fazla olduğuna vurgu yaptı.