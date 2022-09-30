ABD'nin en pahalı benzinini kullanan California'da fiyatlar bir gecede fırladı

Kendi topraklarında petrol çıkmasına rağmen ABD'deki ortalama benzin fiyatının yaklaşık iki katını ödemek zorunda kalan Californialılar, Temmuz 2015'ten sonra bir gecede yapılan en büyük fiyat artışı karşısında şaşkınlığını koruyamadı.

27 GÜNDÜR PEŞ PEŞE ARTIYOR

Amerikan Otomobil Birliğine (AAA) göre, son artışlarla California'da bir galon (3,78 litre) benzinin ortalaması 6,18 dolara yükselirken eyaletin bazı bölgelerinde normal benzinin 6,99 süper benzinin ise 7,49 dolardan satıldığı görüldü.