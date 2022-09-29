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    • Dünya
    • 29.09.2022 23:30
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    • 29.09.2022 23:30
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    Rusya'dan flaş Karadağ kararı: Konsolosluk hizmetlerini durdurdu

    Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliği, Karadağ'da 6 diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’dan flaş Karadağ kararı!

    Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri Bakanlığınca 6 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerinin süresiz durdurulduğu ifade edildi.

    Karadağ hükümetinin "düşmanca" tavrı karşısında böyle bir karar alındığına işaret edilen açıklamada, "30 Eylül 2022 itibarıyla konsolosluk hizmetlerimizi durduruyoruz. Konsolosluk işlemleriniz için komşu ülkelerin büyükelçiliklerine başvurabilirsiniz." denildi.

    Karadağ Dışişleri Bakanlığı, birkaç saat önce, 6 Rus diplomatı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aykırı davranmaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu.


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