Kriz İngiliz BBC'yi de vurdu: 382 iş pozisyonunu kapatmayı ve bazı programları sonlandırmayı planlıyorlar

İzleyicilerin haberlere ve içeriğe erişim şeklinin değişmekte olduğuna işaret eden Landor, "İzleyicilerimize daha iyi hizmet vermek ve onlarla bağlantı kurmak için dijital hizmetlerimizi Dünya Servisimizde genişletmek için zorlayıcı bir durum var." değerlendirmesinde bulundu.

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