Kriz İngiliz BBC'yi de vurdu: 382 iş pozisyonunu kapatmayı ve bazı programları sonlandırmayı planlıyorlar

İngiliz yayın kuruluşu BBC'den yapılan açıklamaya göre, plan kapsamında yaklaşık 382 iş pozisyonu kapatılacak, Çince ve Urduca dahil 7 dil servisi yalnızca dijitale taşınacak ve bazı programlara son verilecek. Böylelikle 41 dil servisinin yaklaşık yarısı yalnızca dijital yayın yapacak.
BBC Dünya Servisi, 2016'daki genişleme sırasında eklenen yeni diller dahil halihazırda bulunduğu tüm ülkeler ve yayın yaptığı dillerde çalışmalarına devam edecek, hiçbir dil servisini kapatmayacak.
Öte yandan, bazı televizyon ve radyo programları yeni plan kapsamında kapatılacak, bu bağlamda, BBC Arapça ve BBC Farsça radyo yayınlarına son verilecek.