Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.09.2022 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2022 17:05
    ABONE OL

    Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4 bölgede gerçekleştirilen referandumla başak bir döneme girdi. Rusya, sandıktan çıkan 'evet' kararının ardından bu bölgeleri topraklarına katmaya hazırlanıyor. Batı savaş boyunca olduğu gibi Ukrayna'yı ağır silahlar destekleme kararında ısrarcı. Ancak Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'dan Ukrayna ağır silah ralebini ikinci kez reddetti.

    Ukrayna’ya ikinci ret: Ağır silah vermeyecekler

    Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Ukrayna'nın tekrar Bulgaristan'dan ağır silah talebinde bulunduğunu ve bu talebinin bir kez daha reddedildiğini duyurdu.

    HİÇBİR SİLAH YARDIMINDA BULUNMAYACAK
    Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) konuşan Stoyanov, "Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yardımı yapılmayacak." dedi.

    Talebin Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaliyi Moskalenko'dan geldiğini ve anında reddedildiği aktaran Stoyanov, Bulgaristan Meclisinin daha önce Ukrayna'ya askeri teknik yardım kapsamında sadece silah onarımının yapılmasını öngördüğünü anımsatarak "Ülkemiz Ukrayna'ya hiçbir silah yardımında bulunmayacak." diye konuştu.

    Bakan Stoyanov, şimdilik Bulgaristan'ın Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa bulaşması konusunda herhangi bir riskin olmadığını da sözlerine ekledi.

    RUS ÇİZGİSİNE YAKIN SİYASET İKTİDARDA
    Son derece eski ve bakımı yapılamayan MiG ve Su tipi Rus yapımı savaş uçakları kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten, eski hükümet ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) baskısı yüzünden Bulgaristan daha önce de Ukrayna'nın silah yardımı talebini reddetmişti.

    BULGARİSTAN'DAN KATI TUTUM
    Eski Doğu Bloku ülkelerin askeri hava filosunu yenilemek üzere elindeki Rus yapımı eski uçaklarını Ukrayna'ya verirken, Bulgaristan konuyla ilgili katı tavrını sürdürüyor. Ülkenin doğusundaki Bezmer Hava Üssü'nde Bulgar Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 bombardıman uçağı, dün eğitim çalışmaları yaparken düşmüş, pilotu sağ kurtulmuştu. Geçen yıl ise MiG-29 tipi bir Bulgar savaş uçağının Karadeniz'e düşmesi sonucu pilotu hayatını kaybetmişti.

    BULGARLAR SEFERBERLİĞE ÇAĞRILABİLİR
    Bu arada Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı seferberlik girişimini değerlendirirken "Rusya, orada yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seferberliğe çağırabilir." dedi.

        Milkov, Sofya'da verdiği brifingde, "Çifte vatandaşı olan bu kişiler, Rusya Federasyonu topraklarında bulundukları sürece Rus pasaportları esas alınacak. Rus pasaportu taşıdıkları sürece de seferberliğe çağırılmak üzere askerlik evrakları da onlara takdim edilebilirler. Rus makamları onların yurt dışına çıkışlarını kolaylıkla engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kıbrıs Türkü’nü korumak için daha fazla güç göndereceğiz
        Haberler Dünya Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
            SON DAKİKA