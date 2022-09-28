İran'dan Kuzey Irak'taki örgütlere saldırı: 7 ölü, 24 yaralı

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Haberde askeri yetkililerin saldırıya ilişkin bilgilendirme yapacağı aktarıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Komele, İKDP ve PAK örgütlerinin Irak'ın kuzeyindeki ana karargahlarının Devrim Muhafızları Ordusuna ait füzelerin yanı sıra silahlı ve kamikaze İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

KOMELE VE İKDP'NİN AÇIKLAMALARI

Komele Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye'deki karargahlarına İran ordusuna ait İHA'lar tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.