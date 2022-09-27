Türkiye'ye karşı terör örgütlerini destekleyen İran ve Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike: Sizi de vurur!

Fakat, gösterilerin, İran'da Kürt nüfusun yaşadığı bölge ve şehirlerde yoğunlaşması; özellikle şiddet hareketlerinin söz konusu bölgelerde daha sık biçimde kendisini göstermesi, gösterilerin etno-politik boyutunun yadsınamayacağını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, İran'da faaliyet gösteren terör örgütleri ve Mahsa Emini protestoları arasındaki ilişki, etkileşim ve rekabet boyutlarında ele alındığında önemli çıkarım ve projeksiyonlara ulaşmak mümkün.





İRAN'DA ŞİDDET OLAYLARI | VİDEO İZLE

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İRAN'DAKİ PROTESTOLARA DAHLİ

İran'da gelişen halk hareketinin etno-politik temelini oluşturan ana unsurların başında Mahsa Emini'nin, İran'ın Kürdistan ilinde yer alan Sakkız şehri doğumlu bir Kürt kadını olması geliyor. Bu durum halihazırda ekonomik zorluklar, yoksulluk ve ayrımcılık algıları dolayısıyla dinamik bir politizasyon potansiyeli taşıyan İran'daki Kürt halkının, Mahsa Emini'nin ölümü ile söz konusu sorunları ilişkilendirmesine yol açan bir çerçeve yarattı. Bu bağlamda Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi İran'da "Kürtlere yönelik baskı ve şiddet" algısını pekiştirdi; böylelikle İran'da Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge ve şehirler protesto hareketlerinin merkezleri haline gelmeye başladı. Bu süreç, protesto hareketleri ve İran'daki terör örgütleri arasında geniş bir etkileşim imkanı ortaya çıkardı.