SON DAKİKA! Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgeyle ilgili flaş gelişme

TÜRKİYE "TANIMAYACAĞINI" AÇIKLADI

Ukrayna'da, Rusya'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, 23 Eylül'de başlayan "Rusya'ya katılma referandumu" bugün sona erdi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.

Kremlin'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılacağını duyurmasının muhtemel olduğunu duyurdu.