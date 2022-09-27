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    • Dünya
    • 27.09.2022 16:42
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    • 27.09.2022 17:09
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    SON DAKİKA! Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgeyle ilgili flaş gelişme

    Son dakika haberine göre Rus basını Ukrayna'daki referandum yapılan 4 bölgedeki ilk sonuçların Rusya'ya katılımı desteklediğini duyurdu. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yapılan referandumlar bugün sona erdi. Rus basını ilk sonuçların yüzde 96 oranında Rusya'ya katılım yönünde olduğunu açıkladı.

    Rus basını duyurdu! İşte referandumda ilk sonuçlar

    Rus basını Ukrayna'daki referandum yapılan 4 bölgedeki ilk sonuçların Rusya'ya katılımı desteklediğini duyurdu. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yapılan referandumlar bugün sona erdi. Rus basını ilk sonuçların yüzde 96 oranında Rusya'ya katılım yönünde olduğunu açıkladı.

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    Ukrayna'da, Rusya'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, 23 Eylül'de başlayan "Rusya'ya katılma referandumu" bugün sona erdi.

    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.

    Kremlin'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılacağını duyurmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgeyle ilgili flaş gelişme
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