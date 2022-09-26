Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşındaydı? Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi neden vefat etti, hastalığı neydi?

Amerika'dan Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde online olarak okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 56'ıncı sıradan giren Karadivi, 2008 yılındaki ankette ise 3. sırada yer almıştır. Yusuf el Karadavi Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı görevini 2018 yılında İstanbul'da yapılan genel kurulda yardımcısı Faslı Alim Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'ye devretmiştir.

2013 yılında Mısır'daki Sisi darbesine karşı çıktığı ve İhvan'a verdiği destek nedeniyle Darbeci Mısır yönetiminin talebiyle Aralık 2014'te İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadavi'nn kızı da Mısır'da zindana atıldı. 7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.