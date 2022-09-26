Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşındaydı? Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi neden vefat etti, hastalığı neydi?

Son dakika haberleri: Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınan Karadavi'nin, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Enfekte olan Karadavi'nin, bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı aktarılmıştı.
YUSUF EL-KARADAVİ KİMDİR?
9 Eylül 1926 senesinde Mısır'ın El-Garbiyye ilinin Siff Turab bölgesinde dünyaya gelen Karadavi, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Yusuf el Karadavi Kur'an'ı Kerimi küçük yaşlarda ezberemiş ve El-Ezher'in lise kısmını ikincilikle bitirmiştir. Karadivi, saha sonra El-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesine girmiş ve bu bölümü de birincilikle bitirmiştir.