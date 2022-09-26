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    • Dünya
    • 26.09.2022 14:27
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    • 26.09.2022 14:27
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    Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşındaydı? Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, vefat etti. Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Peki, Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşındaydı? Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşındaydı? Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Son dakika haberleri: Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında hayatını kaybetti.

    KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

    Kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınan Karadavi'nin, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Enfekte olan Karadavi'nin, bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı aktarılmıştı.

    YUSUF EL-KARADAVİ KİMDİR?

    9 Eylül 1926 senesinde Mısır'ın El-Garbiyye ilinin Siff Turab bölgesinde dünyaya gelen Karadavi, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Yusuf el Karadavi Kur'an'ı Kerimi küçük yaşlarda ezberemiş ve El-Ezher'in lise kısmını ikincilikle bitirmiştir. Karadivi, saha sonra El-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesine girmiş ve bu bölümü de birincilikle bitirmiştir.

        Yusuf El Karadivi din eğitiminin yanı sıra 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda da lisans almıştır. Son yılların en büyük alimlerinden olarak kabul edilen Karadivi, Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapmıştır. Doktorasını ise 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi, doktora tezini "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlılığıyla yazmıştır.

        Amerika'dan Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde online olarak okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 56'ıncı sıradan giren Karadivi, 2008 yılındaki ankette ise 3. sırada yer almıştır. Yusuf el Karadavi Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı görevini 2018 yılında İstanbul'da yapılan genel kurulda yardımcısı Faslı Alim Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'ye devretmiştir.

        2013 yılında Mısır'daki Sisi darbesine karşı çıktığı ve İhvan'a verdiği destek nedeniyle Darbeci Mısır yönetiminin talebiyle Aralık 2014'te İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadavi'nn kızı da Mısır'da zindana atıldı. 7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.
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        Haberler Dünya Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşındaydı? Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi neden vefat etti, hastalığı neydi?
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