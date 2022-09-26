Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 personel hayatını kaybetti! Son 2 ayda ikinci kaza

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri helikopter düştü, 2'si binbaşı 6 personelden kurtulan olmadı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple helikopterin düştüğü belirtildi. Kazada 2'si binbaşı 6 personelin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu, son 2 ayda Belucistan'daki ikinci helikopter kazası oldu. Belucistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter, 2 Ağustos'ta düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı.