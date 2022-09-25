Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in BM konuşmasını Yunan basını bile beğenmedi: Hata, başarısızlık, ihmal

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'yi hedef almıştı. Silahsız sütatüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını iddia ederken bu durumun kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti. "Atina zorbalığa müsaade etmeyecek" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun söyleyerek, "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir" diye konuştu.
Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu. Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerinin "hatalı iddialar" olduğunu ileri sürdü. Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.
Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.
KENDİ BASININDAN ELEŞTİRİ
Yunanistan'ın önde gelen ve en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Atina merkezli In.gr, Miçotakis'in BM konuşmasını eleştirdi. "Miçotakis'in BM'deki hataları, başarısızlıkları ve ihmalleri" başlıklı yazıda, Yunan Başbakan'ı sözlerini eyleme geçirememekle suçladı. Petros Makris imzasını taşıyan haberde, Yunanistan'ın diğer AB ülkeleri gibi işgal altındaki Ukrayna için silah ve mühimmat gönderdiği ifade edilirken, bunun ülkeyi "Rus düşmanı" gibi gösterdiği kaleme alındı. Rusya'nın Yunanistan'a karşı asla düşmanca bir tavır sergilemeiği ifade edilirken, 1946-1949 yılları arasındaki Yunan İç Savaşı sırasında, Nikos Zahariadis'in Stalin'den silah yardımı istediği ancak Stalin tarafından kendisine Yalta Anlaşması hatırlatılarak bu talebi reddettiği belirtildi.