Putin'in tehdidi dengeleri altüst etti! Nükleer savaş çıkar mı?

Rusya lideri Vladimir Putin'in ülkede seferberlik ilan ederken "Blöf yapmıyorum" diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirdi. Askeri ve siyasi uzmanlar, köşeye sıkışan Putin'in taktik nükleer silahlara başvurabileceğini öngörüyor.
'SÜPER GÜÇLER YANIT VERMELİ'
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanması durumunda, süper güçler arasındaki dengenin altüst olacağını görüşünde. "Putin'in nükleer silahlardan söz etmesi Ukrayna'yı aşan bir konu" diyen Podolyak, "Putin'e, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere gibi nükleer silah sahibi ülkelerin yanıt vermesi gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir ülke, hiçbir savaşta ne stratejik ne de taktik nükleer silah kullandı. Putin bunu yaparsa diğer süper güçler ona yanıt vermek zorunda kalır" şeklinde konuştu.
ÇİN BİLE RAHATSIZ
Podolyak sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'nın, müttefiki gibi göstermeye çalıştığı Çin bile Putin'in bu söyleminden rahatsız. Rusya Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanırsa, Pekin yönetimi de kendisine sırt çevirecektir. Bize açtığı savaşı klasik silahlarla kazanamadığını gören Rusya, adeta köşeye sıkışmış bir kaplan gibi. Sürekli nükleer tehditler savuruyor. 'Nükleer silahı olan istediği ülkeyi işgal edebilir' demek istiyor. Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanarak dünyaya kötü bir sürpriz yapabilir."