Putin'in tehdidi dengeleri altüst etti! Nükleer savaş çıkar mı?

'TAKTİK NÜKLEER SİLAH' NE DEMEK

* Putin 'nükleer güç kullanabiliriz' derken 'taktik nükleer silahları' kastediyor. Bu tür silahların tahrip gücü 1 kiloton ile 1000 kiloton arasında değişiyor.

* 1 kiloton, 1 milyon ton klasik patlayıcı dinamite eşdeğer. Örneğin, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 18 kiloton olduğu belirtiliyor.

* Taktik nükleer silahlar karadan-karaya, denizden-karaya ve havadan-karaya 500 kilometreyi geçmeyen menzilde kullanılıyor.

* Rusya'nın envanterinde 155 mm obüs topundan atılabilen 0,3 kiloton gücünde mermiler bulunuyor. İsabet ettiği yerde 300 metre çapında ciddi hasara yol açan bu tip nükleer mühimmatın radyasyon etkisi ise çok düşük.

* Stratejik nükleer silahlar ise kıtalararası hedefler için tasarlanıyor. Bu tip nükleer silahlar 1000 kilotondan 58 megatona kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

* Dünyada bugüne kadarki en güçlü nükleer bomba Rusya tarafından patlatıldı. 'Bombaların kralı' diye anılan hidrojen bombası 1961'de Sibirya'da ıssız bir bölgede denendi. Tahrip gücü 58 megaton (58 milyon ton dinamit) olarak kayıtlara geçti.

* ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere gibi 'süper güçler' arasında anlaşmalar stratejik nükleer silahların denetimini öngörüyor. Taktik silahlar ise anlaşma dışı.

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