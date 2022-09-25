İşte esaretin anatomisi! Rusların esir değişiminde verdiği Ukraynalı Mykhailo Dianov’un son hali şok etti

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösterip esir düşen Ukraynalı askerler arasında, Mykhailo Dianov da vardı. Değişim yapılan 210 asker arasında olan Dianov, ailesine kavuştuğunda zafer işareti yaptı. Ancak çelik fabrikasında uzun süre direniş gösterin askerlerden biri olan Dianov'un son halini görenler, büyük şok yaşadı.