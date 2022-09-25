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    İşte esaretin anatomisi! Rusların esir değişiminde verdiği Ukraynalı Mykhailo Dianov’un son hali şok etti

    Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. Rusların esir değişiminde verdiği Ukraynalı Mykhailo Dianov’un son hali, görenlere “İşte esaretin anatomisi” dedirtti.

    Bir esirin anatomisi

    Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösterip esir düşen Ukraynalı askerler arasında, Mykhailo Dianov da vardı. Değişim yapılan 210 asker arasında olan Dianov, ailesine kavuştuğunda zafer işareti yaptı. Ancak çelik fabrikasında uzun süre direniş gösterin askerlerden biri olan Dianov'un son halini görenler, büyük şok yaşadı.



    ÖLMEDİĞİNE ŞÜKRETTİ
    Kolunun kırıldığı, iyice hırpalandığı, günlerce aç susuz bırakılıp bir deri bir kemik kaldığı ortaya çıktı. Ölmediğine şükreden Ukraynalı asker, "Günlerde açkaldık" derken fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldığında, görenler savaşın anatomisine isyan bayrağı açtı.



    Aylar sonra ailesine kavuşan Dianov, özgür kalmanın sevincini yaşadı.

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    Haberler Dünya İşte esaretin anatomisi! Rusların esir değişiminde verdiği Ukraynalı Mykhailo Dianov’un son hali şok etti
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