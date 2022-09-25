Çin'de "sosyal medya" darbesi! Kritik tarih öncesi ortalık karıştı! Şi Cinping Mao'dan sonra bir ilki yaşayacak

SÖYLENTİLERİN ZAMANLAMASI MANİDAR

Çin anayasasında 2018 yılında yapılan bir değişiklikle devlet başkanlığı için iki dönem sınırı kaldırılmıştı. 16 Ekim'de yapılacak ÇKP'nin 20'nci Parti Kongresi'nde Şi, beş yıl daha görev alarak devletin kurucusu Mao'dan beri iki dönemden fazla liderlik koltuğunda oturan ilk isim olmaya hazırlanıyor.

Buna karşın Komünist Parti yöneticilerinin; Tayvan çıkmazı, Rusya'nın durumu ve bitmeyen pandemi hali yüzünden bir beş yıl daha Şi'yi lider olarak görmek istemedikleri yorumları yapılıyor. İddialar Şi karşıtları tarafından uydurulmuş da olsa Pekin'de işlerin pürüzsüz gitmediğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Söylentilere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.