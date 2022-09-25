Çin'de "sosyal medya" darbesi! Kritik tarih öncesi ortalık karıştı! Şi Cinping Mao'dan sonra bir ilki yaşayacak

Sosyal medya dün gün boyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak için geçen hafta gittiği Özbekistan dönüşü gözaltına alındığı iddialarıyla çalkalandı. Çin karşıtı hesaplar çeşitli senaryolarla asılsız Darbe iddialarını gündeme getirirken Pekin'in sessizliği "Komünist Parti liderliğinde bir şeyler olmuş olabilir" yorumlarına yol açtı.
ÇİNLİ YAZAR ORTAYA ATTI
ABD'de ikamet eden Çinli yazar Jennifer Zeng, dün sabah orduya ait araçların başkent Pekin'e doğru ilerlemekte olduğunu öne süren görüntüler yayınlayınca, Çin ve Şi Cinping etiketleri kısa sürede sosyal medyada 'trend topic' oldu. Twitter'da, Pekin ile problem yaşan komşu ülke Hindistan'dan Şi Cinping'in ülke içindeki muhaliflerine kadar birçok çevrenin kutlama yaptığına dair mizahi paylaşımlar yapıldı.
İDDİALARIN TEMELİ NE?
Pekin karşıtları tarafından körüklendiği anlaşılan paylaşımlarda darbe iddialarına kanıt olarak, 21 Eylül'de Çin genelinde tüm sivil uçuşların yüzde 60'ının gerekçe olmaksızın iptal edildiğini gösterir haberler ve Shenyang şehrindeki bir askeri tesiste 8 Eylül'de yaşandığı öne sürülen çatışma gösterildi. Ayrıca Semerkant'ta liderler çeşitli etkinlikler için bir araya gelirken Şi'nin yokluğu "evde işlerin ters gittiği" yönündeki haberlere gerekçe olarak sunuldu. Sosyal medya hesaplarında Şi'nin, 21 Eylül'deki bir askeri tatbikatı ve daha önce aksatmadığı askeri reform grubu toplantısını kaçırdığına da dikkat çekildi. Ayrıca Çin'in, New York'ta devam eden BM Genel Kurulu toplantılarında devlet lideri Şi yerine Dışişleri Bakanı'nca temsil edilmesi de söylentilere zemin oluşturdu.