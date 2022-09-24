İtalya sandık başına gidiyor! Silvio Berlusconi iktidara geri mi dönüyor?

İtalya'da halk, 50 milyonu aşkın seçmen genel seçim için 25 Eylül pazar günü sandık başına gidecek.
İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek.
Seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00'a (TSİ 00.00) kadar sürecek.
Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.
Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.
Seçimlerde yarışacak olan siyasi partiler, dün itibariyle kampanya dönemini tamamlarken, ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.