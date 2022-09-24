İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesini sonrası başlayan protestolar beşinci gününü geride bıraktı! 31 kişi hayatını kaybetti

İran'da gerginlik bir kez daha arttı. 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Uğradığı şiddet nedeniyle önce komaya girdi, ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Genç kadının korkunç ölümü üzerine Tahran'da başlayan gösteriler, ülkeye yayıldı.On binler, saçını kesti, başörtüsünü yaktı. 5. günü geride bırakan protestolarda, polisin orantısız güç kullanması nedeniyle 31 kişinin öldüğü açıklandı. Mahsa Amini'nin babası ise "Kızımın herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Gözaltı sırasında bacaklarında ezikler vardı. Otopsi raporunu görmeme izin vermediler" açıklaması yaptı!