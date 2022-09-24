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    İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesini sonrası başlayan protestolar beşinci gününü geride bıraktı! 31 kişi hayatını kaybetti

    İran'da, Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. 5. gününü geride bırakan protestolarda 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Gerilim tırmanıyor

    İran'da gerginlik bir kez daha arttı. 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Uğradığı şiddet nedeniyle önce komaya girdi, ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Genç kadının korkunç ölümü üzerine Tahran'da başlayan gösteriler, ülkeye yayıldı.On binler, saçını kesti, başörtüsünü yaktı. 5. günü geride bırakan protestolarda, polisin orantısız güç kullanması nedeniyle 31 kişinin öldüğü açıklandı. Mahsa Amini'nin babası ise "Kızımın herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Gözaltı sırasında bacaklarında ezikler vardı. Otopsi raporunu görmeme izin vermediler" açıklaması yaptı!



    CNN İnternational muhabiri Christiane Amanpour, önceki gün İran'a gitti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile röportaj yapmak istedi. Ancak başörtüsü takmayı reddedince, canlı yayın iptal edildi!

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    Haberler Dünya İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesini sonrası başlayan protestolar beşinci gününü geride bıraktı! 31 kişi hayatını kaybetti
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