Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.09.2022 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2022 12:33
    ABONE OL

    Sosyal medyada Çin'de 'askeri darbe' yalanı: Twitter'da başladı önü alınamadı

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle Uzak Asya'da da tansiyon yükseldi. Çin'in savaş tehditleri ve askeri operasyonlarının ardından siyaset sahnesinde bilek güreşi başladı. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yer alan Çin'de askeri bir darbe gerçekleştiği iddiası bir anda dünya kamuoyunda ses getirdi. Darbe iddiasının paylaşıldığı kaynak taraflı haberleriyle tanınan bir gazeteciye ait. İddia bölgeye hakim gazeteciler ve Çin'de yaşayan Türk Twitter kullanıcıları tarafından yalanlandı.

    Çin’de askeri darbe yalanı

    Sosyal medyada paylaşılan Çin'de askeri darbe yalanı kamuoyunda ses getirdi. Twitter başta olmak üzere bilgiler tek kaynak üzerinden paylaşılırken, iddianın ilk kez dile getirildiği hesabın sahibi Çinli gazeteci Jennifer Zeng muhalif gruplara yakınlığıyla biliniyor.

    ÇİN'DE DARBE YALANI HIZLA YAYILDI
    Çin'de koronavirüs salgını başladığını dünyaya ilk duyuran Çinli gazeteci Jennifer Zeng, Orta Asya ziyaretini yarıda kesip Çin'e dönen Devlet başkanı Xi'ye karşı darbe olma ihtimalinin çok kuvvetli olabileceğini söyledi. Zeng, Xi Jinping'in tutuklandığı öne sürdü.

    Pekin'e doğru gittiğini iddia ettiği özel kuvvetlerin zırhlı askeri araçlarının 80 kilometre kuyruk oluşturduğu konvoyun videosunu paylaşan Zeng, "#PLA askeri araçlar 22 Eylül'de #Beijing 'e gidiyor. Pekin yakınlarındaki Huanlai İlçesinden başlayıp Hebei Eyaleti, Zhangjiakou Şehrinde sona eriyor, tüm alay 80 KM uzunluğunda. Bu arada, söylentiye göre #XiJinping , #CCP kıdemlileri onu PLA başkanı olarak görevden aldıktan sonra tutuklandı." paylaşımı yaptı.

    DARBENİN BAŞINDA BİR ORGENERAL VAR
    Darbenin liderliğini Orgeneral Li Qiaoming'in yaptığı ve Xi ile birlikte bir çok üst düzey generalin de tutuklandığı öne sürüldü. Çin'de tren ve uçak seferlerinin iptal edildi, Li Qiaoming'in emriyle Shenyang Askeri havaalanında özel kuvvetlerin zırhlı araçlarının toplandığını gösteren sözde fotoğraflar paylaşıldı.

    Muhalif gruplara yakınlığıyla tanınan Zeng'in, iddiaları Çin'de resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çin'de yaşayan Türk kullanıcılar Twitter'dan Pekin'de hayatın normal akışında seyrettiğini ve askeri darbe iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

        GERÇEK DIŞI HABERLERİYLE TANINIYOR
        Darbe yalanının karşı cephesinde de gazeteci Zeng'in muhalif kişi ve gruplara yönelik bağlantılarına vurgu yapıldı. Gazeteci Erkin Öncan, Çin'de darbe olduğu, hatta Xi Jinping'in tutuklandığına iddialarının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

        Paylaşımların bir çoğunun takipçi kazanmaya yönelik iddialar içerdiğini belirten Öncan, Zeng'in Çin'e yönelik gerçek dışı haberlerle tanındığını belirtti. 'Jinping tutuklandı' bilgisini paylaşan, "Çin Demokrasi Partisi Başkanı" Xie Wanjun'un 1999'dan beri Çin'de yaşamadığını açıkladı.

        ULUSAL KONGRE TOPLANDI
        Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi Pekin'de gerçekleşiyor. Başkan Xi, Başkan ve HKO başkanı olarak üçüncü bir 5 yıllık dönem arıyordu. Şanghay gibi şehirlerdeki Covid kilitlenmeleri nedeniyle halk son dönemlerde tepkili.

            Xİ'Yİ GÖREVDEN ALABİLİRLER
            Çin Komünist Partisi, Çin anakarasını 1949'dan beri demir yumrukla yönetiyor. ÇKP Parti Kongresi, yeni liderliği seçmek için her beş yılda bir toplanıyor. Bu hafta Pekin'de toplandılar ve ülkenin tek parti sistemi altında Xi'yi görevden alma yetkisine kesinlikle sahipler.

            ORDU DEVREYE GİRİYOR
            Çin ordusu olan "Halk Kurtuluş Ordusu" askeri personel gücüyle ön plana çıkıyor. 1.500.000.000 nüfusu olan Çin, Avrupa ve ABD nüfusunun toplamından daha fazla nüfu sahip.

            Asker sayısı bakımından dünyanın en büyük ordusu olan HKO, Çin'deki otokrasideki istikrarın başarısız olduğu göründüğünde "düzeni yeniden sağlamak" için devreye giriyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çin’de askeri darbe yalanı
            Haberler Dünya Sosyal medyada Çin'de 'askeri darbe' yalanı: Twitter'da başladı önü alınamadı
                SON DAKİKA