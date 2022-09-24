Sosyal medyada Çin'de 'askeri darbe' yalanı: Twitter'da başladı önü alınamadı

Pekin'e doğru gittiğini iddia ettiği özel kuvvetlerin zırhlı askeri araçlarının 80 kilometre kuyruk oluşturduğu konvoyun videosunu paylaşan Zeng, "#PLA askeri araçlar 22 Eylül'de #Beijing 'e gidiyor. Pekin yakınlarındaki Huanlai İlçesinden başlayıp Hebei Eyaleti, Zhangjiakou Şehrinde sona eriyor, tüm alay 80 KM uzunluğunda. Bu arada, söylentiye göre #XiJinping , #CCP kıdemlileri onu PLA başkanı olarak görevden aldıktan sonra tutuklandı." paylaşımı yaptı.

DARBENİN BAŞINDA BİR ORGENERAL VAR

Darbenin liderliğini Orgeneral Li Qiaoming'in yaptığı ve Xi ile birlikte bir çok üst düzey generalin de tutuklandığı öne sürüldü. Çin'de tren ve uçak seferlerinin iptal edildi, Li Qiaoming'in emriyle Shenyang Askeri havaalanında özel kuvvetlerin zırhlı araçlarının toplandığını gösteren sözde fotoğraflar paylaşıldı.