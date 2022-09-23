Büyük kaçış! Putin'in açıklaması sonrası Rus erkekler havalimanı ve sınır kapılarına akın etti

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna savaşı için "Kısmi askeri seferberlik" ilan etti. Bu kapsamda 300 bin kişinin askere çağrılacağı öğrenildi. Bunu duyan Rus erkekler, ülkeden kaçmanın yollarını aramaya girişti.
Bilet fiyatlarını araştıran vatandaşlar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Moskova ve St. Petersburg'tan kalkan uçakların radarda daha çok Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Öte yandan askerlikten kaçmak isteyenlerin Google'da "Kolumu nasıl kırarım?", "Askerlik nasıl ertelenir?" ve "Rusya'dan nasıl kaçarım?" gibi sorulara cevap aradığı öğrenildi.
'PES'KOV
Rus gazeteci, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolay Peskov'a telefon etti. Kendisini general olarak tanıtıp Peskov'un gönüllü olmasını istedi. Ancak Peskov "Ben bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir" diyerek asker olmayı reddetti.