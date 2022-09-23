Büyük kaçış! Putin'in açıklaması sonrası Rus erkekler havalimanı ve sınır kapılarına akın etti





Bilet fiyatlarını araştıran vatandaşlar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Moskova ve St. Petersburg'tan kalkan uçakların radarda daha çok Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Öte yandan askerlikten kaçmak isteyenlerin Google'da "Kolumu nasıl kırarım?", "Askerlik nasıl ertelenir?" ve "Rusya'dan nasıl kaçarım?" gibi sorulara cevap aradığı öğrenildi.