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    • Dünya
    • 23.09.2022 19:32
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    • 23.09.2022 19:32
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    Azerbaycan duyurdu! 6 Ermeni askerin cansız bedeni iade edildi

    Erivan'ın provokasyonları sonucu Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu, 6 Ermeni askerin daha cansız bedeninin iade edildiğini duyurdu. Bilindiği üzere Azerbaycan geçtiğimiz günlerde 127 Ermeni askerinin cenazesini karşı tarafa teslim edildiğini açıklamıştı.

    AJANSLAR
    Ermeni askerlerin cansız bedenleri teslim edildi
    Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 6 Ermeni askerin cansız bedenlerini Ermenistan'a teslim etti.

    Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12-14 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden 6 Ermeni askerinin cesetlerinde yapılan kontrollerin ardından darp izlerinin olmadığının tespit edildiği ve Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi.

    Komisyondan, Ermeni askerlerin cenazelerinin karşı tarafa teslim edilmesi sürecinin devam edeceği belirtildi.

    Azerbaycan daha önce 127 Ermeni askerinin cenazesini karşı tarafa teslim edildiğini duyurmuştu.

    79 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU
    Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.
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    Haberler Dünya Azerbaycan duyurdu! 6 Ermeni askerin cansız bedeni iade edildi
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