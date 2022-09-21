Seferberlik ne demek? Kısmi seferberlik ne anlama geliyor? Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti!

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Seferberlik; ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hale getiren, ekonomi ve yönetimi savaş gereklerine uyacak duruma getiren hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor.

Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.

Genel seferberlik ise ülkeye karşı tehdidin karşılanması, tüm güçlerin ve kaynakların kullanılabilmesi adına ülkenin tamamında uygulanan bir seferberlik olarak biliniyor.