Putin'in nükleer silah resti! Zelenskiy: Batı şantaja kanmasın

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle kısmi seferberlik kararı aldı. Kararı duyuran Putin, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti.
Bu açıklamalar Putin'in dünyayı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği şeklinde yorumlanırken Ukrayna lideri Zelenski de tartışmalara dahil oldu.
Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyleyerek, "Putin'in nükleer silahları kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yine de Putin'in tehditlerine boyun eğmemek gerekiyor. Yarın Putin diyebilir ki Ukrayna dışında Polonya'nın bir kısmını da istiyoruz, aksi takdirde nükleer silah kullanacağız. Bu tavizleri veremeyiz" ifadelerini kullandı.
NATO'DAN PUTİN'E REST
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.