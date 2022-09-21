Putin'in nükleer silah resti! Zelenskiy: Batı şantaja kanmasın

Bu açıklamalar Putin'in dünyayı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği şeklinde yorumlanırken Ukrayna lideri Zelenski de tartışmalara dahil oldu.

Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyleyerek, "Putin'in nükleer silahları kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yine de Putin'in tehditlerine boyun eğmemek gerekiyor. Yarın Putin diyebilir ki Ukrayna dışında Polonya'nın bir kısmını da istiyoruz, aksi takdirde nükleer silah kullanacağız. Bu tavizleri veremeyiz" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN PUTİN'E REST

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.