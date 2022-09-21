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    • Dünya
    • 21.09.2022 17:25
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    • 21.09.2022 17:25
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    Eşi ve üvey kızını bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı eşi 20 yaşındaki Hörmet Doğan ile 1,5 yaşındaki üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Eşi ve üvey kızını öldüren sanığın cezası belli oldu

    Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
    Geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede; Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

    EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI
    Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

    AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU
    Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Davanın 3'üncü duruşmasına sanık Kaya Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

    CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
    Mahkeme başkanı sanık Kaya Doğan hakkında, Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda, sanık Kaya'nın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

    Sanık avukatı Ali Çöldemli, söz konusu raporu kabul etmediklerini belirterek, adli tıp kurumundan rapor aldırılmasını istedi.

    EŞİNİN ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
    Duruşma savcısı, sanığın 2 farklı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

    Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 22 YIL HAPİS
        Mahkeme heyeti sanığı, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanık Doğan'a eşi Hörmet Doğan'a karşı olan eyleminden dolayı da 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak bu eylemden dolayı cezasını 22 yıla düşürdü.

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        Haberler Dünya Eşi ve üvey kızını bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet
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