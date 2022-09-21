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    • Dünya
    • 21.09.2022 16:58
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    • 21.09.2022 17:03
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    Ege'de provokatif hamle! Fransa ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak

    Son dönemde Batı'dan aldığı gazla Türkiye'ye yönelik tahtik dozu hamleler yapan ve mültecilere insanlık dışı muamele uygulayan Yunanistan yeni bir provokasyona hazırlanıyor. Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

    Ege’de provokatif hamle!

    Yunanistan Batı'dan aldığı gazla Ege'de tahrihin dozunu artırıyor.

    ABD'nin üssü haline dönen Yunanistan Almanya ve Fransa'nın desteğiyle provokatif hamlelerini de artırıyor.

    FRANSA VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK TATBİTAK
    Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

    Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.

    SAVAŞ UÇAKLARI VE DENİZALTILAR KATILACAK
    İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.

    24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN BM'DE YUNANİSTAN'A YÜKLENDİ: EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİLER
    Erdoğan, hal böyleyken Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığına dikkati çekti.

    Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek konuşmasını sürdüren Erdoğan şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan, hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap, aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'Dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir."

        "GÜÇ GÖSTERİSİ PEŞİNDE KOŞANLAR, KENDİLERİNİ KOMİK DURUMA DÜŞÜRMEKTEDİR"
        Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki tüm meselelerin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi, tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Daha önce önerdiğimiz Doğu Akdeniz Konferansı'nın bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Muhataplarımızın, şimdiye kadar bu konuda en ufak bir adım dahi atamaması, kimin barış ve diyalogdan kimin de gerilimden yana olduğunu göstermektedir. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına da asla gelmeyecektir."

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        Haberler Dünya Ege'de provokatif hamle! Fransa ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak
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