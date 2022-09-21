Ege'de provokatif hamle! Fransa ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak

Yunanistan Batı'dan aldığı gazla Ege'de tahrihin dozunu artırıyor.
ABD'nin üssü haline dönen Yunanistan Almanya ve Fransa'nın desteğiyle provokatif hamlelerini de artırıyor.
FRANSA VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK TATBİTAK
Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.
Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.
SAVAŞ UÇAKLARI VE DENİZALTILAR KATILACAK
İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.
24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN BM'DE YUNANİSTAN'A YÜKLENDİ: EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİLER
Erdoğan, hal böyleyken Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığına dikkati çekti.
Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek konuşmasını sürdüren Erdoğan şunları kaydetti: