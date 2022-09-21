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    • Dünya
    • 21.09.2022 18:15
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    • 21.09.2022 18:37
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    Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan BM'de önemli açıklamalar

    ABD Başkanı Biden, Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap ediyor. Rusya ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Biden, "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Putin yine sorumsuzca davranıyor. Putin pervasız nükleer tehditlerde bulundu" dedi.

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    ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

    Biden'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

    - Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Putin yine sorumsuzca davranıyor.

    - Putin pervasız nükleer tehditlerde bulundu.

    - Putin Ukrayna'nın işgaliyle BM Sözleşmesini ihlal etti.

    - Ukrayna'nın tüm egemen uluslar gibi hakları var.

    - Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olacağız.

    - Eğer milletler emperyal hırslarla sonuçları olmadan hareket ederse, bu tüm ulusları risk altına sokar.

    - Bir araya geldiğimiz bugün BM sözleşmesinin temeli saldırı altındadır

    - Şiddetin kullanılmasını ve savaş ile ulusların ele geçirilmesini ve sınırların genişletilmesine karşı çıkıyor

    - BMGK veto hakkını kullanmaktan kaçınmalıdır

    - BMGK'nın daimi ve daimi olmayan üyelerinin artırılmasını destekliyor

    - Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ve gübre ihracatını kısıtlamaya yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor.

    - Bu savaşı bitirmek Rusya'nın elinde

    - BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi.

    - Hiçbir ülke enerjiyi silah olarak kullanamaz


    RUSYA'DAN SEFERBERLİK İLANI: NÜKLEER UYARISI
    ABD Başkanı Biden'ıın Rusya'yı hedef alan açıklamalarının güdümünde bir yandan da gözler Rusya'ya çevrilmiş vaziyette.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in konuşmasında,"Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.
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    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan BM'de önemli açıklamalar
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