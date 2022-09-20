Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.09.2022 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 19:17
    ABONE OL

    Rusya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildi

    UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu. Ayrıca EURO 2024 eleme grupları formatı açıklandı.

    UEFA’dan Rusya’ya men kararı

    UEFA İcra Komitesi bugün Hırvatistan'ın Hvar kentinde bir araya geldi ve 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak olan UEFA EURO 2024 eleme kuralarının formatını onayladı.

    RUSYA MİLLİ TAKIMINI DA MEN EDİLDİ
    Buna göre, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya, otomatik olarak final turnuvasına katılmaya hak kazanacak ve eleme gruplarına yer almayacak. Rus takımlarının, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022 tarihli ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 15 Temmuz 2022'de onaylanan kararının ardından bugün de Rusya Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ne dahil olmayacağı açıklandı.

    EURO 2024 elemelerine 53 ulusal federasyon katılacak. 10 grup birincisi ve 10 grup ikincisi final turnuvasına katılmaya hak kazanacak. 3 takım ise Mart 2024'te oynanacak play-off'lardan finallere gitme şansı elde edecek. 53 takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre sıralanarak 7 torbaya bölünecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Binomo
    Haberler Dünya Rusya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildi
        SON DAKİKA