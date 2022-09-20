Rusya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildi

UEFA İcra Komitesi bugün Hırvatistan'ın Hvar kentinde bir araya geldi ve 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak olan UEFA EURO 2024 eleme kuralarının formatını onayladı.



RUSYA MİLLİ TAKIMINI DA MEN EDİLDİ

Buna göre, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya, otomatik olarak final turnuvasına katılmaya hak kazanacak ve eleme gruplarına yer almayacak. Rus takımlarının, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022 tarihli ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 15 Temmuz 2022'de onaylanan kararının ardından bugün de Rusya Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ne dahil olmayacağı açıklandı.



EURO 2024 elemelerine 53 ulusal federasyon katılacak. 10 grup birincisi ve 10 grup ikincisi final turnuvasına katılmaya hak kazanacak. 3 takım ise Mart 2024'te oynanacak play-off'lardan finallere gitme şansı elde edecek. 53 takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre sıralanarak 7 torbaya bölünecek.

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