İngiltere Kraliçesi Elizabeth görkemli törenle son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere tahtının 70 yıllık sahibi Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Bugüne kadar yapılan en büyük tören olarak kayıtlara geçen Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni, uluslararası haber televizyonları ve internet siteleri tarafından canlı olarak aktarıldı. Töreni, canlı olarak tam 4 milyar kişinin izlediği ortaya çıktı. Kraliçe'nin tabutu, dün saat 10.00'da Westminster Salonu'ndan alınarak top arabasında Westminster Kilisesi'ne götürüldü. Buradaki törene, devlet başkanlarının da aralarında olduğu 2 bin kişi katıldı. Törene katılan ülke liderleri, kiliseye otobüslerle geldi.