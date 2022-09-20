İngiltere Kraliçesi Elizabeth görkemli törenle son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere tahtının 70 yıllık sahibi Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Bugüne kadar yapılan en büyük tören olarak kayıtlara geçen Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni, uluslararası haber televizyonları ve internet siteleri tarafından canlı olarak aktarıldı. Töreni, canlı olarak tam 4 milyar kişinin izlediği ortaya çıktı. Kraliçe'nin tabutu, dün saat 10.00'da Westminster Salonu'ndan alınarak top arabasında Westminster Kilisesi'ne götürüldü. Buradaki törene, devlet başkanlarının da aralarında olduğu 2 bin kişi katıldı. Törene katılan ülke liderleri, kiliseye otobüslerle geldi.
Sadece ABD Başkanı Joe Biden'e ayrıcalık yapıldı. Biden kiliseye "Canavar" adlı zırhlı aracıyla ulaştı. Tören için Londra'ya gelen isimler arasında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da vardı. Törene Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan da katıldı. Törende Türkiye'den ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.
CENAZE TÖRENİNİ 4 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Kraliçe 2. Elizabet, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledildi. Aynı yere, Kraliyet Mahzeni'nde tutulan eşi Prens Philip de defnedildi. Halk, "Büyükanne" dedikleri Kraliçe'yi ağlayarak uğurladı.