Zelenskiy duyurdu: Rusya Nükleer Santrale füze fırlattı

Açıklamada, 24 Şubat-19 Eylül döneminde, Ukrayna'da 54 bin 650 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 251 uçak, 217 helikopter, 2 bin 212 tank, 4 bin 720 zırhlı araç, 1313 top, 312 roketatar ve 168 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 581 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 920 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 238 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.