Zelenskiy duyurdu: Rusya Nükleer Santrale füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.
RUSYA TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT
Santralde bazı binaların camlarının kırıldığı ve kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve geç olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.
300 METRE UZAKLIKTA
Ukrayna enerji şirketi Energoatom tarafından yazılı yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Mıkolayiv bölgesinde bulunan Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali olarak da bilinen Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin sanayi bölgesine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "SUNPP reaktörlerinden sadece 300 metre uzaklıkta güçlü bir patlama meydana geldi. Şok dalgası santralin binalarına zarar verdi ve 100'den fazla pencere kırıldı. Güney Ukrayna enerji kompleksinin bir parçası olan Oleksandrivska Hidroelektrik Santrali'nin hidroelektrik ünitelerinden biri kapatıldı. Üç yüksek voltajlı elektrik hattı da devre dışı kaldı" denildi.