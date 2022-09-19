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    • Dünya
    • 19.09.2022 12:20
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    • 19.09.2022 12:20
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    Zelenskiy duyurdu: Rusya Nükleer Santrale füze fırlattı

    Rusya-Ukrayna savaşında dengeler değişmeye ve çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. Nükleer alanlar etrafındaki çatışmalar dünya genelinde kaygıya neden oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını açıkladı.

    Dünya diken üstünde: Nükleer santrale füze

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.

    RUSYA TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT
    Santralde bazı binaların camlarının kırıldığı ve kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve geç olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.

    300 METRE UZAKLIKTA
    Ukrayna enerji şirketi Energoatom tarafından yazılı yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Mıkolayiv bölgesinde bulunan Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali olarak da bilinen Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin sanayi bölgesine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

    Açıklamada, "SUNPP reaktörlerinden sadece 300 metre uzaklıkta güçlü bir patlama meydana geldi. Şok dalgası santralin binalarına zarar verdi ve 100'den fazla pencere kırıldı. Güney Ukrayna enerji kompleksinin bir parçası olan Oleksandrivska Hidroelektrik Santrali'nin hidroelektrik ünitelerinden biri kapatıldı. Üç yüksek voltajlı elektrik hattı da devre dışı kaldı" denildi.

        PERSONEL YARALANMADI
        Santral personelinden kimsenin yaralanmadığı ve şu anda üç SUNPP güç ünitesinin tümünün normal olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, "Rus ordusunun gerçekleştirdiği nükleer terör eylemleri tüm dünyayı tehdit ediyor. Yeni bir felaketi önlemek için derhal durdurulmaları gerekir!" ifadelerine yer verildi.

        ASKER KAYBI 55 BİNE YAKLAŞTI
        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta asker kaybının 55 bine yaklaştığını öne sürdü.

        Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 170 askerini kaybettiği iddia edildi.

        Açıklamada, 24 Şubat-19 Eylül döneminde, Ukrayna'da 54 bin 650 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 251 uçak, 217 helikopter, 2 bin 212 tank, 4 bin 720 zırhlı araç, 1313 top, 312 roketatar ve 168 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

        Rus güçlerinin 3 bin 581 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 920 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 238 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.
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