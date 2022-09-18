Fransa'da 'Peruklu Adam' kabusu! Zenginlerin valizlerini hedef aldılar

Fransa'da "Peruklu adam çetesi" yüzünden korku başladı. Çete üyeleri, Marsilya Aix-en-Provence Tren İstasyonu ve Marsilya Havalimanı'nda zenginleri hedef aldı. Kısa sürede 150 zenginin valizlerini çalan çetenin, tam 4.7 milyon euro vurgun yaptığı ortaya çıktı.







Polis şefi David Brugere, "Yetenekli ve çok hızlılar. Havalimanında bavul bölümünde bazı görevlilerle işbirliği halinde çalışmışlar. Zenginlere ait işaret konulan valizleri, turnikeden hemen alıp kaçıyorlar. Tren istasyonlarında ise valizleri aldıktan sonra ilk istasyonda iniyorlar" ifadesini kullandı. Soygunun üç ile yayıldığı anlaşıldı.

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