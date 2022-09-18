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    Fransa'da 'Peruklu Adam' kabusu! Zenginlerin valizlerini hedef aldılar

    Peruklu adam çetesi, Fransa’da zenginleri hedef aldı. Marsilya Havalimanı’nda 150 seçkinin valizlerini çaldı! Polis şefi David Brugere, "Yetenekli ve çok hızlılar. Havalimanında bavul bölümünde bazı görevlilerle işbirliği halinde çalışmışlar." ifadesini kullandı.

    First Class soygun!

    Fransa'da "Peruklu adam çetesi" yüzünden korku başladı. Çete üyeleri, Marsilya Aix-en-Provence Tren İstasyonu ve Marsilya Havalimanı'nda zenginleri hedef aldı. Kısa sürede 150 zenginin valizlerini çalan çetenin, tam 4.7 milyon euro vurgun yaptığı ortaya çıktı.



    Polis şefi David Brugere, "Yetenekli ve çok hızlılar. Havalimanında bavul bölümünde bazı görevlilerle işbirliği halinde çalışmışlar. Zenginlere ait işaret konulan valizleri, turnikeden hemen alıp kaçıyorlar. Tren istasyonlarında ise valizleri aldıktan sonra ilk istasyonda iniyorlar" ifadesini kullandı. Soygunun üç ile yayıldığı anlaşıldı.

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    Haberler Dünya Fransa'da 'Peruklu Adam' kabusu! Zenginlerin valizlerini hedef aldılar
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