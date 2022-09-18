Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.09.2022 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2022 19:50
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni için İngiltere'de

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" açıklamasında bulundu.

    Çavuşoğlu Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için İngiltere’de

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" açıklamasında bulundu.



    Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yerli otomobil TOGG’dan dikkat çeken paylaşım
    Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni için İngiltere'de
        SON DAKİKA