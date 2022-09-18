Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni için İngiltere'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" açıklamasında bulundu.







Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

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